Nach Kritik der Großstädte NRW-Landesregierung bessert bei Modellrechnung für Grundsteuer nach

Dem Land zufolge war ersichtlich, dass einige Werte nur vorläufig gewesen seien. So erklärte eine Sprecherin von NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) auf Anfrage unserer Redaktion, das Land NRW habe als eines der ersten in Deutschland aufkommensneutrale Hebesätze für die Kommunen zur Verfügung gestellt, um frühestmöglich vollständige Transparenz bei der Umsetzung der Grundsteuerreform herzustellen. „Dabei stand von Anfang an fest, dass die Datengrundlage für die Berechnung dieser Referenz-Hebesätze dynamisch ist“, sagte sie. Durch die Abgabe weiterer Feststellungserklärungen sowie durch die Bearbeitung von Einsprüchen verändere sich die Summe aller Grundsteuermessbeträge, weshalb das Land die aufkommensneutralen Hebesätze jetzt aktualisiere. „Diese aktuellen Daten werden den Kommunen ebenfalls im September zur Verfügung gestellt und somit rechtzeitig zum Start der Beratungen über die Höhe der jeweiligen Hebesätze in den Stadträten nach der politischen Sommerpause“, sagte die Sprecherin.