Innenministerium lagen alte Zahlen vor : Lagebild Rechtsextremismus für NRW nicht aktuell

Düsseldorf Der bundesweite Lagebericht zu Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden ist für Nordrhein-Westfalen offenbar überholt. Das teilte das NRW-Innenministerium am Dienstag mit. Die Zahlen hätten sich seither verdoppelt.

Der bundesweite Lagebericht zu Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden ist für Nordrhein-Westfalen nicht aktuell. Darauf hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf hingewiesen.