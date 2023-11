Umfrage des Verbands 78 Prozent der NRW-Kitas in Finanznot

Die Lage der Kindertagesstätten spitzt sich weiter zu. In der Jahresumfrage des Deutschen Kitaverbands (DKV), die unserer Redaktion vorab vorliegt, wurden Träger deutschlandweit befragt. Als größte Herausforderung wurde wie bereits im Vorjahr mit 78 Prozent eindeutig der Fachkräftemangel identifiziert – 2022 hatten ihn sogar 85 Prozent genannt. Die Unterfinanzierung der Kitas wurde dagegen von deutlich mehr Befragten angeführt als noch im Vorjahr: 60 Prozent bezeichneten sie als große Herausforderung, nach 48 Prozent im Vorjahr. Besonders auffallend: In Nordrhein-Westfalen wurde das Problem mit 78 Prozent überdurchschnittlich oft genannt. „Wir verwalten den Mangel“, warnte die DKV-Vorsitzende Waltraud Weegmann. Die Kita-Träger gerieten aufgrund der gestiegenen Sach- und Personalkosten zunehmend in eine finanzielle Schieflage.