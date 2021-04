Landespolitik-Podcast "Ländersache" : Kommt Armin Laschets Brücken-Lockdown in der Corona-Pandemie?

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat über Ostern nachgedacht. Das vermeintliche Ergebnis: Ostermontag hat er am Rande eines Besuchs im Aachener Impfzentrum einen "Brücken-Lockdown” ins Spiel gebracht. Es gibt Kritik, es gibt aber auch Zustimmung.

"Lockdown", "Lockdown light", "Teil-Lockdown", "Wellenbrecher-Lockdown": Was bedeutet jetzt Armin Laschets "Brücken-Lockdown"? In der Ländersache spricht Max Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik der Rheinischen Post, mit Moderatorin Anja Wölker über das Konzept. Weitere Themen des Gesprächs: Kritik von Politikern und Medizinern und die Einschätzung, ob es tatsächlich zu einem "Brücken-Lockdown" kommt.

Ländersache - Hintergründe und Analysen zur Landespolitik in NRW

