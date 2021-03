Landespolitik-Podcast "Ländersache" : Hitzige Debatte und offene Fragen nach dem Corona-Gipfel

Düsseldorf Verlängerter Lockdown und ein Fünf-Stufen-Plan: In der Ländersachen sprechen wir über die Beschlüsse nach dem Corona-Gipfel. Viele Maßnahmen wurden beschlossen, es bleiben aber auch offene Fragen.

Gelten die Corona-Beschlüsse für ganz NRW, oder können einzelne Städte unterschiedlich schnell lockern? Und was passiert jetzt mit den Schulen? Diesen offenen Fragen gehen wir in der Ländersache nach. Denn auch nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) muss noch vieles geklärt werden.

Ländersache - Hintergründe und Analysen zur Landespolitik in NRW

Jede Woche spricht das Ländersache-Podcast-Team über das, was Nordrhein-Westfalen gerade politisch prägt. Bildung, Sicherheit, Kultur oder Wirtschaft - wir erklären, wie die Landesregierung tickt, was die Abgeordneten im NRW-Landtag umtreibt und wie sich die Entscheidungen konkret vor Ort auswirken. Dazu gibt es kritische Interviews mit den wichtigsten Landespolitikern und Hintergründe zu dem, was vor den Kameras gesagt wird.