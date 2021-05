Landespolitik-Podcast "Ländersache" : Ärger wegen Mathe-Abi in NRW und Diskussion um Führung der NRW-CDU

Düsseldorf Tausende Schüler legen aktuell ihre Abiprüfungen ab. Zu den Prüfungen im Fach Mathe gibt es jetzt große Beschwerden: Die Aufgaben seien zu schwierig gewesen. Außerdem Thema: Reul oder Wüst? Wer wird in Zukunft die NRW-CDU führen?

Ländersache - Hintergründe und Analysen zur Landespolitik in NRW

Jede Woche spricht das Ländersache-Podcast-Team über das, was Nordrhein-Westfalen gerade politisch prägt. Bildung, Sicherheit, Kultur oder Wirtschaft - wir erklären, wie die Landesregierung tickt, was die Abgeordneten im NRW-Landtag umtreibt und wie sich die Entscheidungen konkret vor Ort auswirken. Dazu gibt es kritische Interviews mit den wichtigsten Landespolitikern und Hintergründe zu dem, was vor den Kameras gesagt wird.