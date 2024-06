Vor allem seit Pfingsten NRW-Ministerium – 69 Fälle von rassistischen Parolen zu „L’amour toujours“

„Auf Grundlage der sich mehrenden medialen Berichterstattungen über die hier in Rede stehenden Vorfälle scheinen derartige Sachverhalte in jüngster Vergangenheit vermehrt bekannt zu werden“, so ein Ministeriumssprecher: „Insbesondere seit dem Pfingstwochenende sind der Polizei Nordrhein-Westfalen vermehrt Vorfälle im Kontext zu „L’amour toujours“ - „Ausländer-Raus“- Rufen/Gesängen zur Kenntnis gelangt.“