Nachfolgersuche an der SPD-Fraktionsspitze Kutschaty tritt zurück, aber nicht sofort

Nach dem SPD-Landesvorsitz hat Thomas Kutschaty auch seinen Rücktritt von der Fraktionsspitze erklärt. Kutschaty sagte nach einer Fraktionssitzung bei einem kurzfristig einberufenen Pressestatement: „Die nordrhein-westfälische Sozialdemokratie muss jetzt die Weichen für eine neue Zukunft stellen.“ Die Neuaufstellung in der Partei müsse nach seiner Überzeugung auch mit einer Neuaufstellung in der Fraktion einhergehen. „Und aus diesem Grunde habe ich der Fraktion heute mitgeteilt, dass ich auch mein Amt als Vorsitzender der Landtagsfraktion zur Verfügung stellen werde.“ Kutschaty erklärte, dass der geschäftsführende Vorstand am Vortag, aber auch die Fraktion ihn gebeten hätten, gemeinsam den Prozess für eine Neuwahl des Fraktionsvorsitzes zu gestalten. „Dieser Bitte komme ich gerne nach und trete daher nicht heute zurück, sondern werde in den nächsten Tagen einen gemeinsamen Zeitplan mit den Kolleginnen und Kollegen besprechen, wie wir die Neuwahl zu welchem Zeitpunkt organisieren wollen. Ich darf Ihnen aber sagen: Wir sprechen da nicht von mehreren Monaten, sondern von einigen Wochen.“ Gerechnet wird mit einer Nachfolgeregelung spätestens bis Ende Mai. Nach dem Statement spendeten die umstehenden Fraktionsmitglieder ihrem scheidenden Vorsitzenden noch warmen Applaus.