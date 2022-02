Aufarbeitung des Missbrauchsskandals : „Soll Kardinal Woelki zurückkommen oder die Gläubigen?“

Der Spitzenkandidat der SPD im Landtagswahlkampf, Thomas Kutschaty (Archivbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Der Oppositionsführer im Landtag und Spitzenkandidat der SPD bei der anstehenden Landtagswahl im Mai, Thomas Kutschaty, ist gläubiger Katholik. Der Politiker verlangt in einem Gastbeitrag für unsere Redaktion, die Kirche müsse ihre Selbstheilungskräfte mobilisieren.

St. Maria Immaculata in Essen-Borbeck. Hier bin ich als kleiner Junge 1977 zur 1. Heiligen Kommunion gegangen. Meinen Eltern war das wichtig, auch wenn es nicht vor jedem Abendessen ein „Vater unser“ gab. Der Glaube war für sie auch ohne große Rituale immer Fixpunkt und Anker. Nach der Kommunion schloss ich mich einer Jugendgruppe der Kirchengemeinde an. Immer dienstags um 16 Uhr war klar: „Ich hab‘ Gruppe“. Das war mehr als nur ein Termin. Es ging um Gemeinschaft, Zeit zusammen verbringen, Teil von etwas sein. Hier habe ich sehr viel über Respekt und Miteinander gelernt. Hier habe ich Sinnerfahrungen für einen gefestigten Glauben sammeln können und wurde für mein Leben geprägt. Dafür bin ich der Kirche sehr dankbar.

Bis heute bin ich gläubiger Katholik. Aber das Leid, das insbesondere die katholische Kirche den zahlreichen Opfern ihrer Missbrauchsskandale zugefügt hat, und die Art und Weise, wie sie damit umgeht, sind für mich schwer zu ertragen. Seit knapp zehn Jahren schaut die Öffentlichkeit mit zunehmendem Entsetzen dabei zu, wie die Kirchenoberen versuchen, den Missbrauch und dessen Vertuschung in ihren Reihen aufzuklären. Die Ergebnisse sind zum Teil ernüchternd, manchmal erschütternd. Insbesondere die jüngsten Vorgänge um Papst Benedikt XVI. und im Erzbistum Köln haben die Kirche in eine tiefe Vertrauenskrise gestürzt. Ihre Legitimation, die sie vor allem aus moralischer Integrität bezieht, wird zunehmend in Zweifel gezogen. Zwar stehen auch heute noch viele Gläubige vor ihrer Kirche. Doch sie wissen nicht mehr, ob sie noch hinein gehen sollen.

Das Verhältnis von Kirche und Staat ist in Deutschland partnerschaftlich geprägt. Zugleich sind sie durch Artikel 4 unseres Grundgesetzes auch klar voneinander getrennt. Das kirchliche Selbstbestimmungsrecht sieht keine Einmischung des Staates in innerkirchliche Angelegenheiten vor. Das mündet sogar in einem kirchlichen Nebenstrafrecht, das ergänzend zum weltlichen Strafrecht angewendet wird. Und so haben sich Politik und Staat auch stets zurückgehalten, die Entwicklungen innerhalb der Kirche zu kommentieren oder in irgendeiner Form zu beeinflussen – immer in der Annahme, dass ihre Selbstheilungskräfte stark genug sein mögen, Unrecht klar zu benennen, aufzuklären und die notwendigen Konsequenzen daraus zu ziehen.

Rückblickend muss ich leider zu dem Schluss kommen, dass das ein Irrtum war.

Die Verantwortlichen in der Kirche haben es nicht geschafft, die Missbrauchsfälle in ihren Reihen so aufzuklären, wie es aus Sicht der Opfer und der Öffentlichkeit angemessen gewesen wäre. Sie sind ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Und deshalb muss der Staat im Sinne seines partnerschaftlichen Verhältnisses zur Kirche diese Verantwortung jetzt übernehmen.

Johannes-Wilhelm Rörig, der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, hat vor wenigen Tagen ein bemerkenswertes Positionspapier veröffentlicht. Darin fordert er unter anderem, die bei ihm angesiedelte Aufarbeitungskommission auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. Sie soll Akten einsehen und Zeugen vorladen dürfen. Die Aufarbeitung soll zudem durch ein politisches Begleitgremium forciert werden. Der Staat würde damit eine stärkere Rolle einnehmen als bisher.

Doch um Vertrauen zurückzugewinnen, muss auch die Kirche ihre Selbstheilungskräfte mobilisieren. Sie muss sich selbst verpflichten, jeden Verdacht zur Anzeige zu bringen und Polizei und Staatsanwaltschaften auch mit Akteneinsicht zu unterstützen. Dass eine auf die Vatikanische Glaubenskongregation gestützte Regelung der Deutschen Bischofskonferenz von 2019 immer noch Ausnahmen von der Anzeigepflicht bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch ermöglicht, ist unangemessen und gehört abgeschafft – wie das kirchliche Nebenstrafrecht in Deutschland auch. Zu häufig ist es in der Vergangenheit dazu genutzt worden, um Täter nicht oder nicht angemessen zu bestrafen. Ob die von Papst Franziskus Ende vergangenen Jahres verfügte Reform hier Grundlegendes ändern wird?

Die Kirche muss sich wieder darauf konzentrieren, Kirche zu sein: für die Menschen da sein, zugewandt und nicht wertend oder gar abwertend. Dann kommen die Gläubigen auch wieder in die Kirche. Allerdings setzt das voraus, dass diejenigen, die sich dem Notwendigen zu lange verweigert haben, nun auch Konsequenzen ziehen. Die Kirche steht an einem Scheideweg: Soll Kardinal Woelki zurückkommen oder die Gläubigen? Beides wird nicht funktionieren. Ich hoffe sehr, dass die Verantwortlichen wissen, was jetzt das Richtige ist.