Nach Kutschaty-Rückzug SPD-Landtagsfraktion erwägt Doppelspitze

Die NRW-SPD will auf einem Landesparteitag am 26. August eine neue Führung wählen. Auch in der Partei wird über eine künftige Doppelspitze diskutiert. Zum Interimsparteichef der NRW-SPD bis zur Neuwahl hatte der Vorstand den Hammer Oberbürgermeister Marc Herter bestimmt, der 2018 den Machtkampf gegen Kutschaty um den Fraktionsvorsitz verloren hatte.