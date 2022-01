Omikron-Folgen : KMK: Kürzere Quarantäne und Tests auch für Geimpfte

Düsseldorf Am Mittwoch tagten die Kultusminister der Länder, am Freitag folgen die Beratungen der Ministerpräsidenten mit dem Kanzler. Die Schulen sollen offen bleiben, geben die Bildungsminister den Regierungschefs auf den Weg.

Die Kultusminister der Länder haben sich für eine Überarbeitung der Quarantäneregeln auch in Schulen ausgesprochen. „Um das Lehren und Lernen und zugleich die Betreuung von Schülerinnen und Schülern in den Schulen weiterhin sicherstellen zu können, regen die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder eine Überarbeitung der Quarantäneregeln für Schülerinnen und Schüler und das schulische Personal im Sinne einer Gleichbehandlung der Schulen mit den zur Kritischen Infrastruktur zählenden Einrichtungen an“, heißt es in einem Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) der Länder zum weiteren Vorgehen in der Pandemie.