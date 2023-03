NRW-Städtetag zur Flüchtlingssituation Kufen fordert vorgezogenes Bund-Länder-Treffen

Der Vorsitzende des Städtetags NRW, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU), hat sich für ein vorgezogenes Treffen von Bund und Ländern in der Flüchtlingskrise ausgesprochen. Kufen sagte unserer Redaktion: „Die Zeit läuft uns davon. Was die Unterbringung von Geflüchteten angeht, wird die Situation in den Städten in NRW immer angespannter.“ Er unterstütze daher die Forderung mehrerer Ministerpräsidenten nach einer Sonder-Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz zur Flüchtlingssituation. „Bund und Länder müssen gemeinsam stärker Verantwortung übernehmen und bei den Unterbringungsfragen mehr in Vorleistung gehen.“ Die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bezeichnete Kufen als „eine Nullnummer“.