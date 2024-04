Technologie im Klassenzimmer Künstliche Intelligenz in der Schule – „Sie werden schneller und erfolgreicher“

Die International School on the Rhine in Neuss will technologisch vorangehen. Sie unterhält eine IT-Abteilung mit zwei Mitarbeitern, sie wird in diesem Jahr mindestens 100.000 Euro in ihre IT-Ausstattung investieren, und das ist keine Ausnahme – man investiere kontinuierlich, sagt Rektorin Eileen Lyons. Die Technik sei niemals Selbstzweck, betont sie: „Technologie muss immer einen Mehrwert bieten. Und sie muss ins Lernen integriert sein, aber sie ist nicht das dominante Werkzeug.“ Auch ganz klassisch mit Stift, Papier und Büchern werde noch gearbeitet; gerade bei jüngeren Kindern setzte man nur sehr dosiert aufs Lernen über den Bildschirm. Gleichzeitig können die Kinder sich aber auch mit VR-Brillen virtuell im Regenwald oder im Weltall umschauen, am 3D-Drucker Objekte entwerfen, und nun gehört künstliche Intelligenz zum Schulalltag dazu. Allerdings verfügt die International School on the Rhine aus einem Grund über all diese Möglichkeiten: Sie ist eine Privatschule. Etwa 1000 Schüler aus 60 Nationen von der Grundschule bis zur Oberstufe besuchen sie, die Eltern zahlen zwischen etwa 12.000 und 18.000 Euro Schulgebühren im Jahr, zum pädagogischen Team gehören rund 160 Lehrkräfte. Voraussetzungen, die an staatlichen Schulen kaum gegeben sind.