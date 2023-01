Neuer FDP-Chef in NRW Bescheidenheit und Angriffslust

(maxi) Als im Landesvorstand die Frage aufkam, ob nicht ein echter Wettbewerb um den Vorsitz der NRW-FDP guttun würde, da scherzte der einzige Spitzenkandidat, FDP-Fraktionschef Henning Höne, gegen Wettbewerb habe er grundsätzlich nichts einzuwenden, er könne aber ja leider nur einmal kandidieren. Für Wettbewerb müssten andere sorgen. Kurz vor dem Landesparteitag an diesem Samstag in Bielefeld, bei dem Höne sich zur Wahl stellt, sieht es nicht danach aus, als würde sich noch ein Wettbewerber erbarmen. Doch auch wenn der wahrscheinlich neue Landesvorsitzende allein ins Rennen geht, rechnet er in auffälliger Bescheidenheit „mit einem mittelmäßigen Ergebnis“. Zu tief sind noch die Wunden nach der krachend verloren gegangenen Landtagswahl. Und auch die anschließende Neusortierung an der Fraktionsspitze hat die eine oder andere Blessur hinterlassen. Wichtiger ist Höne ohnehin das Ergebnis bei der nächsten regulären Wahl im April 2024. Dann bekäme er nach einem Jahr im Amt ein echtes Parteichef-Zeugnis ausgestellt.