Vorstoß aus Berlin für 66 Projekte Verkehrsminister gegen Autobahn-Ausbaupläne für NRW

„Statt sich monatelang mit 144 Ausbauprojekten zu beschäftigen, hätte ich mal gerne eine Antwort auf die Frage wie Herr Wissing 873 Autobahnbrücken allein in NRW in den nächsten zehn Jahren sanieren will“, sagte Oliver Krischer. „Nach der Rahmendebrücke haben wir mit der Haarbachbrücke in Aachen jetzt die nächste Langzeitsperrung einer Autobahnbrücke in NRW mit katastrophalen Folgen für die Wirtschaft.“ Die Liste werde länger werden, wenn der Bund nicht endlich die Priorität auf Sanierungen lege.