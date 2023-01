Erneuerbare Energie „Windkraftausbau tritt auf der Stelle“

Mildenberger zufolge gebe es aber auch Zeichen der Hoffnung. So hätten inzwischen die Unternehmen verstanden, dass am erneuerbaren Strom kein Weg vorbeiführen. Er warnte zugleich: „Wenn wir nicht schnell liefern können, werden die Unternehmen anderswo investieren.“ Im vergangenen Jahr sei in Sachen Windkraftausbau kein einziges Großprojekt in NRW realisiert worden.