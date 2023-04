Nachfolgerin ohne CDU-Parteibuch Kritik an Neuaufstellung des DGB-Vorstands

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Nordrhein-Westfalen stellt die Weichen für die Nachfolge der scheidenden Vize-Vorsitzenden Sabine Graf. Nach Informationen unserer Redaktion aus DGB-Kreisen soll die Findungskommission entschieden sein. So sollen sich die Kommissionsmitglieder auf die Regionsgeschäftsführerin des DGB in Ostwestfalen-Lippe, Anke Unger, geeinigt haben. Eine Sprecherin des DGB NRW wollte die Personalie nicht bestätigen. Der Prozess sei noch nicht abgeschlossen.