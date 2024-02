Kritik an Förderpraxis des Landes „Weniger Showtermine, mehr Eigenveantwortung“

Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Haushaltssituation in vielen NRW-Kommunen und der zugleich angespannten Personallage in den Rathäusern wird Kritik an der Förderpraxis des Landes laut. Kommunen, Bund der Steuerzahler und Opposition verlangen, dass das Land weniger stark auf personalintensive und mit bürokratischem Aufwand und Auflagen verbundene Förderprogramme setzt, die zudem häufig von den Städten und Gemeinden noch kofinanziert werden müssen. Stattdessen solle das Land lieber den Kommunen direkt mehr Geld zur Verfügung stellen.