Polizeidatenbanken Kritik an Datenspeicherung von Unschuldigen

Zwar hatte das Justizministerium auf den Bericht der Datenschutzbeauftragten reagiert und die Staatsanwaltschaften per Erlass zu Sensibilität aufgefordert. Doch jüngst hat eine Expertenanhörung im Landtag ergeben, dass dies bei Weitem nicht ausreicht. So nannte es etwa der Bochumer Strafrechtsprofessor Sebastian Golla „sehr problematisch“, weil allein durch das Vorhandensein der Daten in polizeilichen Datenbanken erhebliche Risiken der Stigmatisierung und auch Kriminalisierung von Personen ausgelöst würden. Das Vorgehen des Landes nannte er nicht ausreichend: „Die Erlasse können auch keine Anstrengungen systematischer Art ersetzen, um die polizeilichen Datenbestände, auch staatsanwaltschaftlichen Datenbestände sozusagen sauber zu halten und schlank zu halten, sodass auch übrigens die Polizei und die Staatsanwaltschaft selbst damit besser arbeiten können. Denn mit schlechten Daten kann man auch nicht so viel anfangen.“