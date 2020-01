Kritik an ARD und ZDF : Laschet moniert „absurd“ hohe Summen für Sportlizenzen

Kritik an ARD und ZDF

Hamburg Deutliche Worte aus der NRW-Landeshauptstadt: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Amin Laschet mahnt Reformen bei Pensionen und Sportlizenzen der öffentlich-rechtlichen Sender an.

So seien die Summen, die die Öffentlich-Rechtlichen für Sportlizenzen zahlten, „absurd“, sagte Laschet dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“. Da müssten die Sender behutsamer und sparsamer sein. „Auch die Honorare für die Moderation von Samstagabendshows erscheinen teilweise zu hoch“, sagte Laschet. Kritisch bewertete der NRW-Ministerpräsident zudem hohe Pensionskosten. Ein hoher Anteil an den Personalkosten gehe zurück auf die Pensionen, „die waren in der Vergangenheit zu großzügig“.