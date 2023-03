Für Cybercrime, Terrorfinanzierung und Geldwäsche NRW bekommt Landesfinanzkriminalamt

NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) hat am Donnerstag im Haushaltsausschuss die Schaffung einer neuen Organisation im Bereich des Steuerstrafrechts und der Steuerfahndung angekündigt. „Wir werden mit dem heutigen Tag ein zentrales Landesfinanzkriminalamt gründen“, kündigte er an. Es gehe darum, die Ermittlungen in hoch komplexen nationalen und internationalen Fällen aus dem Bereich der Steuerfahndung zu bündeln. Beispielhaft nannte der Minister die Bekämpfung der organisierten Steuerkriminalität, Terrorfinanzierung, Cum-ex-Deals, Cybercrime, Cryptokriminalität und Geldwäschen. Die Arbeit erfolge „in einer gewissen Parallelität zum LKA“, so der Minister weiter. Einen Austausch könne es nicht nur mit dem vom Bund geplanten Bundesfinanzkriminalamt geben, sondern auch mit der europäische Staatsanwaltschaft, die im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Umsatzsteuerkarusselbetrug aufgebaut werde.