Viele Verhaftungen Das haben die Grenzkontrollen zur EM in NRW wirklich gebracht

Ein illegitimer Grenzübertritt bedeutet nicht automatisch, dass die Einreise unterbunden wird. Wer beispielsweise ein Asylbegehren stellt, kommt in die Obhut der deutschen Behörden. Auch irreguläre Wiedereinreisen sind häufig. „Oftmals haben Leute eine sogenannte Duldung in Deutschland“, erklärte eine Sprecherin der Bundespolizei. Wer mit diesem Status in Deutschland lebt, darf das Land nicht verlassen. Tut er oder sie es doch, und sei es nur für einen Ausflug oder einen Besuch bei Bekannten, erlischt die Duldung. Trotzdem dürfen die Betroffenen zurück: „Es gibt ja dann in Deutschland schon ein laufendes Verfahren. Das soll auch weitergeführt werden“, so die Polizeisprecherin.