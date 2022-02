Grünen-Landeschefin Neubaur zum Krieg in der Ukraine : „Es geht um Böse gegen Gut“ – auch NRW muss einen Preis zahlen

Grünen-Landeschefin Neubaur zum Krieg in der Ukraine

Düsseldorf Die Grünen warnen vor Cyberattacken aus Russland in Deutschland. Sie fordern das Land Nordrhein-Westfalen auf, jetzt „alle Vorkehrungen“ zu treffen, um Geflüchtete aufzunehmen.

Die Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin der Grünen in Nordrhein-Westfalen , Mona Neubaur , wählte drastische Worte am Freitagvormittag. Der Angriff auf die Ukraine sei eine „einsame Entscheidung eines komplett verblendeten Despoten“, des russischen Präsidenten Wladimir Putin . Es sei einen Krieg gegen die Demokratie: „Es geht um Böse gegen Gut.“ Und es sei klar, dass auch Nordrhein-Westfalen für diesen Kampf einen Preis bezahlen müsse.

Das heißt: Das Land müsse zunächst mal klären, welche Kapazitäten es in den Kommunen gebe, um Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Das gelte sowohl für deren Unterbringung als auch für Plätze in Kitas und Schulen.

Was Deutschland nach Putins Angriff droht

Gasmangel, Inflation, Rezession : Was Deutschland nach Putins Angriff droht

Was will Putin?

Ukraine-Krise : Was will Putin?

Wie viele Menschen unterwegs zu erwarten sind, sei derzeit völlig unklar, sagte Omid Nouripour , der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. „Die Vereinten Nationen sprechen von 100.000 Leuten, die sich seit gestern auf den Weg gemacht haben“, sagte er am Freitagvormittag. Das seien viele, und es sei schnell gegangen. Derzeit könne aber niemand abschätzen, wie sich die Lage weiter entwickelt: „Wir wissen nicht, wie es auf dem Schlachtfeld aussehen wird.“

Er schloss nicht aus, dass die Grünen in der Bundesregierung Waffenlieferungen an die Ukraine zustimmen würden. Alles sei auf dem Tisch, sagte er. Maßnahmen müssten aber einhellig mit Bündnispartnern entschieden werden und sinnvoll sein. Was die Energieversorgung betrifft, sei es klar, dass man „Brücken“ brauchen werde. Eine Laufzeiten-Verlängerung der drei deutschen Atommeiler sieht er jedoch nicht als Option. Das sei technisch nicht sicher möglich, befand er: Man müsse dazu Genehmigungsverfahren überspringen.