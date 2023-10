Krieg in Israel Land NRW schaltet Info-Seite für Angehörige frei

Düsseldorf · Menschen in NRW sorgen sich um Freunde oder Familienmitglieder in Israel. Das Land NRW schaltet eine Internetseite frei, auf der es fortlaufend über Anlaufstellen und neue Entwicklungen, etwa Sonderflüge aus dem Land, informieren will.

11.10.2023, 16:16 Uhr

Ein Mann vor den Trümmern eines Gebäudes in Tel Aviv. Foto: dpa/Oded Balilty

(szf)