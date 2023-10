Krieg in Israel Einfluss der Hamas reicht bis nach NRW

Die Sicherheitsbehörden bereiten sich auf weitere pro-palästinensische Demonstrationen in NRW-Städten vor. „Wenn Gewalt angewendet wird, wird eine Versammlung beendet, wenn verbotene Symbole gezeigt werden, wird das unterbunden“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Polizei habe immer einen Ermessensspielraum, wann sie einschreite. Schwierig sei die Frage, „wo Kriegshetze oder Hetze zur Gewalt anfangen“, so Reul: „Wie etwa das Süßigkeitenverteilen in Berlin: Da freuen sich Leute darüber, dass Menschen andere Menschen ermorden. Es ist für mich unvorstellbar, dass man das dulden soll. Aber ich fürchte, das ist durch Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht gedeckt. Am Ende entscheiden Gerichte. Deshalb müssen polizeiliche Maßnahmen gerichtsfest sein.“