13 Millionen Euro teuer als gedacht Kosten für Umbau der Staatskanzlei steigen erneut

Die Sanierung der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei wird noch teurer und dauert noch einmal länger. Die Kosten für die Baumaßnahmen am Landeshaus in Düsseldorf erhöhen sich um weitere rund 13,5 Millionen Euro. Das geht aus einem am Donnerstag auf Antrag der SPD-Opposition vorgelegten Bericht der Staatskanzlei für den Landtag hervor. Ursprünglich sollte die 2020 begonnene Sanierung des Landeshauses 33,6 Millionen Euro kosten. Im September 2023 war eine Kostensteigerung auf 41,6 Millionen Euro mitgeteilt worden. Mit den neuen Angaben der Staatskanzlei dürften sich die Kosten nun auf rund 55 Millionen Euro erhöhen.