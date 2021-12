Bund-Länder-Beratungen : Kontaktbeschränkungen für Geimpfte

Düsseldorf/Berlin Wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante verschärfen Bund und Länder die Corona-Maßnahmen. Bis Ende Januar soll es weitere 30 Millionen Auffrischimpfungen geben. Zuvor hatte das RKI noch mehr Strenge gefordert.

Angesichts der neuen Omikron-Variante des Coronavirus wird es spätestens vom 28. Dezember an in Deutschland wieder Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene geben. Private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen werden bundesweit auf maximal zehn Menschen begrenzt. Kinder werden dabei nicht mitgezählt. Noch strengere Regeln gelten weiterhin für Ungeimpfte. Diskotheken und Clubs müssen wieder schließen, Großveranstaltungen wie Fußballspiele finden ohne Zuschauer statt. Auf diese Maßnahmen einigten sich bis zum frühen Dienstagabend die Regierungschefs von Bund und Ländern.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, Krankenhäuser und andere sollten ihre Pandemiepläne noch einmal überprüfen. In Großbritannien, wo die Omikron-Variante sich schon weiter verbreitet hat, sei ein Drittel der Beschäftigten der kritischen Infrastruktur erkrankt oder befinde sich in Quarantäne. Scholz kündigte zudem an, die Impfkampagne auch im Januar zu forcieren. Bis Ende Januar sollen weitere 30 Millionen Auffrischungsdosen verimpft werden, sagte er. Das Ziel, schon in einem ersten Schritt 30 Millionen Booster-Impfungen zu verabreichen werde aller Voraussicht nach erreicht, sagte der Regierungschef.