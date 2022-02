Schreiben an Landesregierung : Kommunen warnten vor Hambach-Einsatz

Düsseldorf Stadt Kerpen und Kreis Düren machten 2018 der Landesregierung Alternativvorschläge, die Räumung des Forsts im Kohlerevier zu begründen. Schreiben belegen, wie groß die Vorbehalte gegenüber der Version des Landes waren.

Demnach wandte sich der Bürgermeister der Stadt Kerpen, Dieter Spürck (CDU), am 10. September 2018 an das Kommunal- und Bauministerium von Ina Scharrenbach (CDU). In dem Schreiben hieß es, es dürfe „nicht Ziel des städtischen bauordnungsrechtlichen Einschreitens sein, Rodungsarbeiten für ein bergbautreibendes Unternehmen vorzubereiten“ – auch nicht, wenn offenbar bereits erhebliche kostenintensive Vorbereitungen für eine Amtshilfe seitens der Polizei getroffen worden seien. Spürck wies unter anderem auf den Umstand hin, dass die Besetzung bereits seit 2013 vonstattengehe und in den fünf Jahren keine bauordnungsrechtlichen Maßnahmen eingefordert worden seien.