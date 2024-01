Kommunen in NRW berechnen neue Grundsteuer „Zusätzliche Belastung von Bürgern nicht mehr vermittelbar“

Immobilieneigentümer sollen im Laufe des neuen Jahres erfahren, wie viel Grundsteuer sie nach der grundlegenden Reform in Zukunft bezahlen müssen. Der Städte- und Gemeindebund NRW geht davon aus, dass die Kommunen die neuen Grundsteuerbescheide im zweiten Halbjahr 2024 eher zum Jahresende hin als schon zur Jahresmitte verschicken werden. Zuvor müsse in den Städten und Gemeinden noch über die Höhe der sogenannten Hebesätze entschieden werden, erklärte der kommunale Verband. Das geschehe in der Regel im Zuge der Haushaltsaufstellung in den Kommunen für das Jahr 2025.