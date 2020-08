Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl in NRW : In der Kommunalpolitik fehlen die Frauen

Berlin/Düsseldorf Am 13. September findet die Kommunalwahl in NRW statt. Der Anteil der Frauen in den Gemeindeparlamenten liegt gerade einmal bei 30 Prozent. Die Parteien wollen das ändern. Aber woher kommt dieser Männerüberhang überhaupt?