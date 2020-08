Ausblick auf NRW-Kommunalwahl : Grüne wollen sich unverzichtbar machen

Düsseldorf Die Partei ist optimistisch für die Kommunalwahl im September. Das Rezept: weniger Autos in den Städten.

Die Grünen erwarten bei der nordrhein-westfälischen Kommunalwahl im September gute bis sehr gute Ergebnisse für ihre Partei. Das sagten im Landtag die Co-Vorsitzenden der Grünen im Land, Mona Neubaur und Felix Banaszak. „Die Partei ist hochmotiviert, wir wollen gestalten und Verantwortung übernehmen“, so Neubar. Banaszak ergänzte: „Wir sind zuversichtlich, dass wir Grund zur Freude haben werden.“ Er wollte sich zwar nicht auf Zahlen festlegen, verwies aber darauf, dass die Grünen in Umfragen in NRW jüngst bei rund 20 Prozent lagen; die SPD kam auf einen vergleichbaren Wert. Banaszak: „Wir wollen dahinkommen, dass ohne die Grünen keine Mehrheiten möglich sind.“

Besonders in den Großstädten setzt die Partei auf exzellente Resultate. Sie war bei der Europawahl im Mai 2019 in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Bochum, Bonn und Münster stärkste Partei geworden. Banaszak wies darauf hin, in Wuppertal trete nun ein Grüner mit Rückendeckung der CDU an, in Bochum stützten die Grünen einen SPD-Mann. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist zwar parteilos, steht aber den Grünen nahe. Banaszak lobte den Wahlkampf seines Partei­freunds Stefan Engstfeld, eines Landtagsabgeordneten, in Düsseldorf. Banaszak räumte allerdings gegenüber unserer Redaktion ein, es könne sein, dass der aktuelle Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) von seinem Amtsbonus profitiere – am Ende werde es in der Landeshauptstadt wohl eine Stichwahl geben.