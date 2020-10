Verdi-Streik : Kommunale Arbeitgeber setzen auf rasche Einigung

Der Chef der Arbeitgeber-Vereinigung VKA, Niklas Benrath, verurteilt die neuen Streiks zur Corona-Zeit: „völlig fehl am Platz.“ Er sieht aber auch Zeichen für eine baldige Einigung.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) verurteilt die Warnstreiks am Dienstag: „Dass die Gewerkschaften auch in dieser Woche erneut zu Warnstreiks aufrufen, ist nicht nachvollziehbar und auch völlig fehl am Platz“, sagte VKA-Hauptgeschäftsführer Niklas Benrath unserer Redaktion. Es sei unangemessen, die Beschäftigten in Zeiten steigender Corona-Fallzahlen zu Arbeitskampfmaßnahmen aufzurufen und mit den Warnstreiks Mitgliederwerbung zu machen. „Jetzt ist nicht die Zeit dafür.“