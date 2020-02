Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Wohnungsnot : Sozialer Wohnungsbau braucht mehr Raum

Meinung Düsseldorf Der soziale Wohnungsbau geht in NRW seit drei Jahren zurück. Sozialwohnungen fehlen an allen Ecken und Kanten. So mancher Kommunalpolitiker will sie auch gar nicht in seiner Stadt haben. Das ist nicht nur unsozial, sondern auch ökonomisch naiv.