Kommentar zur Umweltspur : Berufspendlern fehlen die Alternativen

Meinung Drei von vier Berufspendlern kommen mit dem Auto nach Düsseldorf. Düsseldorf muss die Alternativen besser ausbauen. Die Umweltspuren allein sind nur Aktionismus, meint unser Autor.

Das ist keine nachhaltige Verkehrspolitik, sondern Aktionismus. Rund 300.000 Menschen kommen an jedem Werktag in die Pendlerhochburg Düsseldorf. Drei von vier reisen mit dem Auto an – und das nicht ohne Grund. Mit den viel beschworenen umweltfreundlichen Alternativen hapert es. Selbst das reiche Düsseldorf tut sich schwer, das zu ändern. Die versprochene Stärkung von Bus und Bahn kommt schleppend voran, die S-Bahnhöfe gehören landesweit zu den schlechtesten. Und beim Bau von Radwegen hakt es ebenfalls – genau wie in vielen anderen Kommunen. So lange das so ist, macht das Aussperren der Autos von einzelnen Routen keinen Sinn. Bund und Land sind gefordert, den Städten beim Ausbau der Infrastruktur zu helfen. Und Düsseldorf muss bei aller Freude an Experimenten das Augenmaß behalten. Wenn künstlich noch mehr Staus erzeugt werden, schadet das der Stadt – und auch der Umwelt.