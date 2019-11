Kostenpflichtiger Inhalt: Lehrermangel : Höherer Stellenwert für Bildung ist überfällig

Düsseldorf Es ist ein guter Ansatz. Dass Lehrer an Schulen mit besonderen Herausforderungen künftig in Nordrhein-Westfalen Zuschläge erhalten, geht in die richtige Richtung. Denn diese Schulen, oftmals in sozial benachteiligten Vierteln, trifft der Lehrermangel am härtesten.