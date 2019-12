Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Qualitätsanalyse in NRW : Schulkontrollen – der frische Blick von außen

Foto: Foto: Ronny Hendrichs

Düsseldorf Es kommt nicht allzu oft vor, dass sich alle fünf NRW-Regierungspräsidenten zusammentun und einen Brandbrief an die Schulministerin schreiben. Das Anliegen, die Qualitätsanalyse in den Schulen beizubehalten, scheint ihnen in ihrer Funktion als Schulaufsicht also sehr wichtig zu sein.