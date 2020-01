Kommentar zur NRW-Initiative : Schutz vor Drohnen kann Leben retten

Meinung Düsseldorf Der Vorstoß der NRW-Landesregierung für eine bessere Abwehr von Drohnen sollte von den anderen Ländern und der Bundesregierung aufgegriffen werden.

Selbstverständlich sollte es europaweit vorgeschrieben werden, dass diese unbemannten Fluggeräte es praktisch automatisch unterlassen, in der Nähe von Flughäfen oder Haftanstalten zu fliegen. Es ist ein Ärgernis, dass die EU es noch nicht vorgeschrieben hat, dass Drohnen so programmiert werden müssen, dass sie nicht mehr in Verbotszonen eindringen können. Praktisch jede Drohne navigiert mit Hilfe von GPS, also kann auch jedes Gerät per Software diktiert bekommen, dass es bestimmte Gebiete meiden muss. Das kann Leben retten: Wenn Drohnen im vergangenen Jahr 125-mal startenden oder landenden Jets so nahe kamen, dass die Piloten sich behindert fühlten, dann zeigt dies, dass jederzeit eine Katastrophe droht.