NRW-FDP-Parteitag Was für ein Wahldebakel

Was für ein Debakel für Henning Höne. Mit 54,5 Prozent der Delegiertenstimmen, gerade mal ein paar Handvoll Stimmen mehr als unbedingt notwendig, ist er neuer Vorsitzender der nordrhein-westfälischen FDP geworden. Das ist näher dran an einer Misstrauensbekundung als am Achtungserfolg. Eigentlich sollten die Liberalen langsam über die Aufarbeitung ihrer Schlappe bei der Landtagswahl im Mai hinwegkommen. Stattdessen sorgen sie jetzt ganz unter sich für miese Wahlergebnisse.