Kommentar zur Autobahn-Politik : Grüne Doppelmoral

Fahrraddemo auf der gesperrten A49. Foto: dpa/Swen Pförtner

Düsseldorf Die Grünen fordern einen Stopp beim Autobahn-Bau. Doch in Hessen setzt ihr Minister bei der A 49 anders um. Öko-Partei und Gesellschaft müssen sich ehrlicher machen, was sie wollen.

Die Grünen haben schon oft die etablierten Parteien vor sich hergetrieben und wichtige Themen auf die Agenda gesetzt. Klimaschutz, Kohleausstieg, Biofleisch - das hätte es ohne die Öko-Partei nicht oder nicht so schnell gegeben. Doch seit die Grünen nicht nur gedankenstarke Opposition, sondern in vielen Ländern auch an der Macht sind, stoßen sich forsche Forderungen immer wieder hart an der Realität.

Beispiel Straßenbau: Die Grünen fordern ein grundsätzliches Umdenken. So soll bei Planungen für Autobahnen und Bundesstraßen künftig grundsätzlich geprüft werden, ob sie notwendig und mit Klimazielen vereinbar sind. Konkret spricht sich die Partei gegen den umstrittenen Weiterbau der Autobahn 49 in Hessen aus. Das sei verkehrs- und klimapolitisch falsch, meint Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Am Wochenende demonstrierten Tausende am Dannenröder Forst.

Allerdings: In Hessen regieren die Grünen in einer schwarz-grünen Koalition. Ausgerechnet der grüne Landesverkehrsminister Tarek Al-Wazir muss den ungeliebten Autobahn-Bau umsetzen. Ebenso übrigens wie den Ausbau des Frankfurter Flughafens, 2019 wurde der Grundstein für das dritte Terminal gelegt, was Umweltgruppen Jahre lang bekämpft hatten. Al-Wazir verweist auf den fortgeschrittenen Planungsstand.

Das ist immerhin ehrlicher als das, was Johannes Remmel, bis 2017 grüner Umweltminister in NRW, versuchte. Auch er war durch den Koalitionsvertrag mit der SPD gebunden, versuchte ungeliebte Großprojekte dann aber in Heckenschützen-Manier auszubremsen. Beispiel dafür ist das Kohlekraftwerk Datteln IV. Die Grünen hatten sich mit einem Stopp nicht durchsetzten können, also quälte Remmel den Betreiber Uniper mit neuen Emmissions-Grenzwerten. Remmel ist nicht mehr im Amt, Datteln aber am Netz. Doch dieser Politikstil verursacht erhebliche Reibungsverluste.