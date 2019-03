Kommentar zur Salafismus-Abwehr : Kampf im Kinderzimmer

Meinung Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun“, sang Herbert Grönemeyer. Er entwarf eine Utopie, in der die Panzer aus Marzipan, die Armeen aus Gummibärchen sind. Die Kinder sind in Grönemeyers liebreizendem Plan die Regenten: Kinder an die Macht!

Wenn man von den Umtrieben der Salafisten hört, fürchtet man sich aber. Sie wollen die Kinder indoktrinieren und für ihre perverse Idee von Religion missbrauchen. Panzer aus Stahl, Armeen mit Schusswaffen sind ihnen lieber. Diesem entsetzlichen Vorhaben muss der Staat mit allen Mitteln Einhalt gebieten.