Kommentar zum Böllerverbot : Klare Kante zu Silvester

Eine große Wunderkerze brennt - Raketen werden in diesem Jahr nur wenige in den Himmel steigen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Meinung Düsseldorf In einigen Städten in NRW ist das Böllern an Silvester verboten worden. Das ist auch gut so, denn: Wer sich jetzt beschwert, damit würden seine Freiheitsrechte eingeschränkt, der hat wohl noch nichts von den deutlich härteren Ausgangssperren in anderen europäischen Ländern gehört.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Thoren

Wenn es im Landeskabinett einen Wettbewerb darum gäbe, wer in der Abteilung „Klare Kante“ vorn liegt, stünden die Sieger schon fest. Innenminister Herbert Reul und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, für Recht und Ordnung, Vorsorge und Schutz einzutreten.

Ministerpräsident Armin Laschet, selbst ein Meister der rheinischen Lösung, kann dem Bergischen und dem Westfalen dankbar dafür sein, dass sie in der Corona-Pandemie bereit sind, auch Unangenehmes und Unpopuläres anzusprechen und durchzusetzen. Jüngstes Beispiel: die Gebote zu Silvester.

Damit die Infektionszahlen nicht in die Höhe schnellen, hat Reul die Losung ausgegeben: zu Hause bleiben. Und damit das allgemeine Versammlungsverbot auch eingehalten wird, schickt der Innenminister 4800 Polizisten zur Kontrolle auf die Straße. Das besondere Augenmerk gilt dabei den Großstädten, die zum Jahreswechsel immer schon (man denke an die massenhaften sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht 2015 in Köln) ein hohes Gefahrenpotenzial bargen.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Fragen und Antworten zum Jahreswechsel : NRW setzt verdeckte Ermittler an Silvester ein