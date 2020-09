Kommentar zu rechtsextremistischen Umtrieben bei der Polizei : Zu lange heruntergespielt

Düsseldorf Hamm, Aachen – und jetzt Essen und Mülheim. Die Fälle von Polizisten in Nordrhein-Westfalen mit rechtsextremistischer Gesinnung häufen sich. Nicht nur dort: Auch in Hessen und Baden-Württemberg gab es jüngst ähnliche Fälle.

Die rechtsextremistischen Tendenzen bei der Polizei in NRW haben eine Dimension erreicht, von der mittlerweile Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) sagt, er glaube nicht mehr an Einzelfälle. Es müsse nun geschaut werden, was strukturell schief laufe bei der Polizei.

Tatsächlich sieht es so aus, als könne es sich um weit mehr als die 29 Verdachtsfälle handeln, die bisher bekannt sind und die zum Teil bereits seit 2013 in mehreren Chatgruppen völlig unbehelligt jahrelang rassistische Bilder und Texte tauschen konnten. Warum suchte in all dieser Zeit niemand das Gespräch mit Vorgesetzten oder Vertrauensleuten, um die Vorgänge zu melden? Dass auch ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts und der für die Polizeiausbildung zuständigen Behörde zu den Verdächtigen zählen, wirft zudem die Frage auf, wie tief die rechtsextremistische Gesinnung in Teile der Polizei schon vorgedrungen sein mag.