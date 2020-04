Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar : Vermeidbare Missstände

Diese Krise offenbart viele Missstände, die lange unterschätzt wurden. Der Schulausschuss des Landtages förderte am Mittwoch einen weiteren zutage: Hygiene-Defizite in den Schulen. Diese könnten nun dazu führen, dass ein möglicher Neustart der Schulen nach den Ferien deutlich erschwert würde, weil der Gesundheits- und Infektionsschutz in Corona-Zeiten nicht ausreichend gewährleistet ist.