Ermittlungen zur Kiesgrube Blessem : Eine Frage des Umgangs

Foto: dpa/Rhein-Erft-Kreis 15 Bilder Leben an der Abbruchkante - Erftstadt nach der Flutkatastrophe

Meinung Düsseldorf Die Ermittlungen zum Erdrutsch an der Kiesgrube in Erftstadt/Blessem im Zuge der Hochwasserkatastrophe bringen so manche Versäumnisse ans Licht. Jahre zuvor erfolgte Auswertungen wurden offenbar ignoriert, Fehlverhalten verschwiegen.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Für Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) kommen die staatsanwaltlichen Ermittlungen in Sachen Kiesgrube Erftstadt-Blessem zeitlich goldrichtig. Mit dem berechtigten Verweis auf das laufende Verfahren schaffte es der Minister, bohrende Fragen der Opposition zur Rolle seines Hauses zu umschiffen. Dabei – das belegt eine Vorlage seines Referatsleiters aus dem August 2021 – gab es sowohl im eigenen Haus als auch bei den beauftragten Gutachtern Anhaltspunkte, dass bei den Hochwasserschutzeinrichtungen am Rande des Tagebaus einiges im Argen lag.

So sollten die Böschungen für extreme Hochwasserereignisse ausgelegt sein. Doch schon die Sachverständigen meldeten weiteren Prüfbedarf an. Auch Auswertungen eines digitalen Geländemodells legen nahe, dass eine 2015 geforderte Nachbesserung vom Betreiber einfach nicht umgesetzt wurde. Obwohl Pinkwart diese Hinweise der Fachleute seines eigenen Ministeriums schwarz auf weiß vorlagen, hielt er es nicht für nötig, die Parlamentarier über diese Anhaltspunkte in einem Bericht an den Unterausschuss Bergbausicherheit in Kenntnis zu setzen.

Genauso schwer wiegt der Vorwurf, dass einer der beiden Sachverständigen, die für die Aufarbeitungen durch die Bezirksregierung Arnsberg mit einem Gutachten beauftragt wurden, Miteigentümer eines Büros ist, das bei der Entwicklung des Hochwasserschutzes in der Kiesgrube von Erftstadt-Blessem beteiligt gewesen war. Auch wenn er nicht in das operative Geschäft eingebunden war, so lässt sich ein Interessenskonflikt nicht von der Hand weisen.