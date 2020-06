Kostenpflichtiger Inhalt: Bundesweit Demonstrationen gegen Rassismus : Löst der gute Wille die zweite Welle aus?

In Köln hält eine Demonstrantin während einer Kundgebung gegen Rassismus und Polizeigewalt ein Plakat mit dem Aufschrift „Wir alle gegen Rassismus“. Foto: dpa/David Young

Meinung Düsseldorf Zu Hunderttausenden haben am Wochenende Menschen rund um den Globus ihrer Wut über Rassismus Luft gemacht. So wichtig diese Demos sind, so schlecht ist der Zeitpunkt: Alle, die ihrer Bürgerpflicht nachkommen, setzen sich dem Vorwurf aus, das Virus weiterzuverbreiten. Und doch ist es sinnvoll, jetzt auf die Straße zu gehen.