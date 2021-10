Kommentar : Schüler nicht strenger behandeln

Maske auf einem Schulbuch. Foto: Matthias Bilk/dpa Foto: dpa-tmn/Matthias Balk

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen sollen die Masken im Unterricht am 2. November fallen - wenn es denn die Infektionslage zulässt. Damit sind die Schüler in der Pandemie wieder später dran als andere gesellschaftliche Gruppen.

Von Kirsten Bialdiga

Es war einmal eine Maskenpflicht. Das gilt inzwischen für Restaurants, Gaststätten oder Fußballstadien - aber nicht für Klassenzimmer. Einmal mehr in der Pandemie wird Kindern und Jugendlichen deutlich mehr zugemutet als vielen Erwachsenen. Bis zu acht Schulstunden lang jeden Tag mit Mund-Nase-Schutz dem Unterricht zu folgen, ist eine Belastung, die nur dadurch zu rechtfertigen war, dass auch in anderen Bereichen strenge Hygienemaßnahmen herrschten.

Man kann durchaus darüber diskutieren, ob es verfrüht ist, etwa in der Innengastronomie die Maskenpflicht zu lockern. Die Virologen werden wohl Recht mit ihren Warnungen behalten, dass im Herbst eine weitere Coronawelle droht. Aber es ist nicht mehr zu rechtfertigen, dass Kindern und Jugendlichen in der Pandemie erneut mehr abverlangt wird als der älteren Generation. Daher ist es nur konsequent, wenn NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) ein Ende der Maskenpflicht am Sitzplatz in Aussicht stellt. Unglücklich ist nur, dass niemand zurzeit sagen kann, ob es dazu wirklich kommt. Indem die Ministerin das Ende der Maskenpflicht im Unterricht an das tatsächliche Infektionsgeschehen im November knüpft, könnte es sich am Ende um ein leeres Versprechen handeln: Wer kann heute schon sagen, wie die Lage Anfang November sein wird? Müssen die Schüler dann doch weiter Masken tragen, ist die Enttäuschung groß.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Masken nach den Ferien wirklich fallen, ließe sich übrigens ganz leicht erhöhen: durch eine Testpflicht am Tag vor dem Unterrichtsbeginn. Stattdessen treffen wie nach den Sommerferien am ersten Schultag erst einmal alle Reiserückkehrer wieder ungetestet aufeinander. Die hierdurch entstehenden Infektionsketten ließen sich leicht vermeiden.

(kib)