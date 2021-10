Kommentar : Die Räumung des Hambacher Forsts – rechtswidrig und vollkommen überflüssig

Düsseldorf Im Rechtsstreit über die Räumung des Hambacher Forsts im Jahr 2018 macht die Stadt Kerpen einen Rückzieher. Der Stadtrat votierte mit knapper Mehrheit dafür, auf Rechtsmittel zu verzichten. Damit kann das Urteil rechtskräftig werden - wenn nicht die Landesregierung die Stadt doch noch dazu zwingt, in Berufung zu gehen.

Nun ist es so gut wie amtlich. Weil die Stadt Kerpen keinen Antrag auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil zum Hambacher Forst stellen will, könnte es rechtskräftig werden. Die Räumung des Waldes unter dem Vorwand des Brandschutzes wird damit voraussichtlich als rechtswidrige Aktion der Landesregierung in die Annalen eingehen.