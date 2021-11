Kommentar zu Hebammen : Maximale Verantwortung, minimaler Verdienst, größtmögliche Gängelung

Eine Hebamme untersucht eine schwangere Frau. Foto: Frederik von Erichsen/dpa Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Düsseldorf Als eines der letzten EU-Länder hat Deutschland die Ausbildung zur Hebamme in ein Studium umgewandelt. Die gelb-schwarze Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will dies offenbar zum Anlass nehmen, Hebammen künftig stärker zu kontrollieren und in ihren Kompetenzen zu beschneiden.

Von Kirsten Bialdiga

Eine Hebamme trägt täglich Verantwortung für zwei Leben - das der Mutter und das des Kindes. Dennoch zählt dieser typische Frauenberuf in Deutschland zu jenen Professionen, die seit Langem vergeblich um mehr Wertschätzung kämpfen. Erst eine EU-Richtlinie bewirkte, dass die Ausbildung an einer Berufsfachschule vor zwei Jahren durch ein duales Hebammen-Studium ersetzt wurde. Es passt ins Bild, dass Deutschland zu den letzten EU-Staaten zählt, die diese Richtlinie auf nationaler Ebene umsetzten.

Knapp 2000 Euro brutto im Monat bekommt eine Berufsanfängerin im Jahr 2021, mehr als 3500 Euro lassen sich auch am Ende eines langen Berufslebens kaum verdienen. So wenig ist es also unserer Gesellschaft wert, den Geburtsvorgang in kompetenten Händen zu wissen. Was wenige wissen: Eine Hebamme darf eine Geburt von Anfang bis Ende allein begleiten. Ärzte dürfen das im Normalfall nicht - sie müssen umgekehrt eine Hebamme zu jeder Geburt hinzuholen. Nur nebenbei sei angemerkt, dass die Tätigkeit einer Hebamme weit über den eigentlichen Geburtsvorgang hinausreicht: Auch die Vorsorge für die werdende Mutter, Geburtsvorbereitungskurse und die Nachsorge im Wochenbett kann sie fast völlig selbstständig übernehmen.

Die Wirtschaft scheint die große Verantwortung der Hebammen realistischer einzuschätzen. Die obligatorischen Haftpflichtversicherungen für freiberufliche Hebammen kosten um die 10.000 Euro im Jahr - für die meisten ist das kaum zu stemmen. Oft verzichten sie dann auf die Geburtshilfe und bieten nur noch Vor- und Nachsorge an. Auch deshalb müssen immer mehr Kreißsäle schließen - trotz steigender Geburtenzahlen.

In dieser Gemengelage will die CDU-/FDP-Landesregierung nun auch noch die Akademisierung des Berufes nutzen, um auf Landesebene die Kontrollen zu verschärfen und eine Berufsordnung für Hebammen einzuführen. Weil die meisten Entbindungshelferinnen keine eigene Praxis haben, müssten sie nach den Vorstellungen der Landesregierung jederzeit unangemeldete Kontrollbesuche in ihren Privaträumen dulden, sollte sich der Entwurf durchsetzen. Der Hebammenverband hegt Zweifel, ob dies überhaupt verfassungskonform wäre.

Maximale Verantwortung bei minimaler Bezahlung und größtmöglicher Gängelung - es ist wirklich zu hoffen, dass die Akademisierung die Verhältnisse für Hebammen zum Besseren wendet.

(kib)