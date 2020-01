Kommunalwahl im Herbst : CDU muss AfD in NRW kalte Schulter zeigen

Meinung Düsseldorf/Marl Die AfD bietet der CDU Hilfe bei den Stichwahlen zur NRW-Kommunalwahl im Herbst an. Die Christdemokraten sollten dieses durchschaubare Manöver zurückweisen.

Die CDU ist klug beraten, das „Angebot“ der AfD kühl zurückzuweisen, ihre Kandidaten bei den kommunalen Stichwahlen im Herbst zu unterstützen. Denn es soll in Wahrheit nicht der Union nützen, sondern die AfD salonfähig als scheinbar normale politische Partei machen. Das ist sie aber nicht, wie der AfD-Parteitag am Samstag in Marl bestätigt hat: Selbst der NRW-Landesverband hat nicht die Kraft, ganz weit rechts stehende Personen von wichtigen politischen Wahlämtern wie der Teilnahme am parteiinternen „Konvent“ fernzuhalten. Die sich selbst als moderat ansehenden Kräfte in NRW haben nicht einmal genug Stimmen, um das Landesschiedsgericht nur mit ihresgleichen zu besetzen. Als Ergebnis können auf lokaler Ebene Anhänger des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke weiterhin ihr Unwesen treiben. Anders gesagt: Wichtige Teile der AfD in NRW stehen der NPD näher als der CDU.