Kommentar zum Einschulungs-Stichtag in NRW : Einschulungsalter flexibilisieren

Kommentar zum Einschulungs-Stichtag in NRW

Meinung Düsseldorf In NRW werden Kinder mit fünf Jahren schulpflichtig, wenn sie im August oder September Geburtstag haben. Einiges spricht für eine flexiblere Lösung.

Es ist schon erstaunlich, wie sich manche Debatten binnen weniger Jahre ins genaue Gegenteil verkehren. Vor zehn Jahren noch konnten Kinder gar nicht früh genug zur Schule gehen, manche wurden sogar mit vier Jahren eingeschult. Sie konnten auch gar nicht früh genug die Schule verlassen - je früher sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden, umso besser, lautete die Mehrheitsmeinung. Schließlich müsse Deutschland ja im internationalen Wettbewerb mithalten. Heute geht der Grundkonsens eher in die gegenteilige Richtung: Den Kindern soll ausreichend Zeit für ihre Entwicklung gegeben werden, Zwängen sollen sie bloß nicht zu früh ausgesetzt sein. Wissenschaftliche Studien stützen mal die eine, mal die andere Seite.

Und doch lässt sich aus dieser Kehrtwende eine Lehre ziehen. Eltern sollten sich nicht beirren lassen, sie kennen ihr Kind am besten. Manch eines ist im Alter von fünf Jahren in der Schule gut aufgehoben, ein anderes aber möglicherweise erst mit sieben Jahren. Eine gute politische Lösung zum Einschulungsalter muss also eine sein, die den Eltern möglichst viel Flexibilität lässt.